У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Албанії

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою і запросив представника цієї країни долучитися до підготовки Глобального саміту миру, повідомила пресслужба глави Української держави.

"На полях 78-ї сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Республіки Албанія Еді Рамою. Албанія головує в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй протягом вересня поточного року", - йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України в середу.

Як зазначається в повідомленні, Зеленський "високо оцінив внесок Албанії в протидію повномасштабній російській агресії, зокрема в межах непостійного членства країни в Раді Безпеки ООН".

Зеленський також висловив подяку за послідовну позицію Республіки Албанія щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, а також за рішення албанського уряду про надання практичної допомоги Україні.

Як повідомляється, президент поінформував прем'єр-міністра Албанії про ситуацію на полі бою і розповів про виклики, пов'язані з мінуванням величезних територій. Сторони обговорили допомогу балканських країн у відновленні та реконструкції України.

Зеленський також поінформував Еді Раму про "зусилля нашої держави з консолідації міжнародної підтримки української Формули миру. Президент запросив представника Албанії приєднатися до наступної зустрічі на рівні радників і до підготовки Глобального саміту миру".

"Президент подякував Албанії за приєднання до Спільної декларації G7 про підтримку України. Цей документ, зокрема, є основою для подальших двосторонніх угод між Україною та її партнерами", - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі президент України та прем'єр-міністр Албанії підписали спільну декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України.