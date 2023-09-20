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19:17 20.09.2023

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

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Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

 Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по місцях зосередження ворога і його озброєння, ракетники уразили, зокрема, один ЗРК "Стріла-10" і чотири артилерійські засоби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала восьми ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в середу ввечері.

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ "уразили один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10" і чотири артилерійські засоби противника".

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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