Події

19:14 20.09.2023

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

2 хв читати
Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони за минулу добу відбили атаки противника в районі на захід від Зайцевого Донецької області та в районі Мар'їнки, на мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, на бахмутському - штурмові дії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у середу ввечері.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. "На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. Артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися понад 25 населених пунктів", - повідомляє Генштаб.

"На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області".

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі на захід від Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі на північний схід від Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів", - повідомляється у зведенні Генштабу.

На авдіївському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Північне, Первомайське, Невельське Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів".

Як повідомляється, на шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 10 населених пунктів. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - наголошується в повідомленні Генштабу.

Як повідомлялося, протягом доби відбулося понад 15 бойових зіткнень.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:17 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

Генштаб ЗСУ: Українська авіація за минулу добу завдала восьми ударів по ворогу

19:05 20.09.2023
Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

07:39 20.09.2023
За добу на фронті відбулося 24 бойові зіткнення

За добу на фронті відбулося 24 бойові зіткнення

07:22 20.09.2023
Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них

20:00 19.09.2023
У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

19:57 19.09.2023
Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:57 19.09.2023
Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

19:49 19.09.2023
За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

09:49 19.09.2023
Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

08:11 19.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Радбез ООН має розглядати питання про превентивні санкції в разі загрози агресії - Зеленський

Усі регіони світу мають бути представлені в Раді безпеки ООН - Зеленський

Генасамблея ООН має отримати право долати вето члена Ради безпеки - Зеленський

ЗСУ завдали удару по командному пункту ЧФ РФ біля Севастополя - Стратком

ОСТАННЄ

Зеленський і Пріцкер обговорили пріоритетні для відновлення області України та підтримку найперспективніших галузей економіки

Військові ПК "Схід" збили над Дніпропетровською областю два безпілотники

Мільярдер Рональд Лаудер поверне картину спадкоємцям загиблого від рук нацистів колекціонера

Унаслідок російського обстрілу Торецька загинули чотири людини

Російські окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено енергетичний об'єкт

У Нью-Йорку Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністром Албанії

Окупанти обстріляли село на Харківщині, є поранений

Епіцентром роботи над українською Формулою миру мають стати Радбез і Генасамблея ООН - Зеленський

Заявки на поїздки груп залізничним транспортом прийматимуть лише онлайн

Україна та Албанія підписали спільну декларацію про євроатлантичну інтеграцію України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА