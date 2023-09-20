Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбивають атаки ворога на бахмутському та мар'їнському напрямках, наступають - на мелітопольському

Сили оборони за минулу добу відбили атаки противника в районі на захід від Зайцевого Донецької області та в районі Мар'їнки, на мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, на бахмутському - штурмові дії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у середу ввечері.

Як повідомляється, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. "На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів із території РФ. Артилерійським і мінометним обстрілам ворога піддалися понад 25 населених пунктів", - повідомляє Генштаб.

"На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Невського, Білогорівки Луганської області та Новосадового, Торського, Спірного, Веселого Донецької області".

"На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі на захід від Зайцевого Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище в районі на північний схід від Андріївки Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів неподалік Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів", - повідомляється у зведенні Генштабу.

На авдіївському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Орлівка, Північне, Первомайське, Невельське Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 10 атак ворога в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Під артилерійськими та мінометними обстрілами окупантів перебувало близько 10 населених пунктів".

Як повідомляється, на шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Вугледар Донецької області. Артилерійським і мінометним обстрілам піддалися близько 10 населених пунктів. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційного удару біля Роботиного Запорізької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Козацьке, Ольгівка, Токарівка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога", - наголошується в повідомленні Генштабу.

Як повідомлялося, протягом доби відбулося понад 15 бойових зіткнень.