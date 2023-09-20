Генштаб ЗСУ: Росіяни за добу завдали 72 авіаударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 72 авіаційних ударів, здійснили 35 обстрілів із РСЗВ по позиціях Сил оборони та населених пунктах України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За цю добу ворог завдав 72 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак руйнувань і пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці в середу ввечері.

Як повідомляється, протягом доби відбулося понад 15 бойових зіткнень. Також Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару по Україні ударними БПЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи протиповітряна оборона знищила 17 "шахедів" у межах Сумської, Полтавської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

"На жаль, унаслідок влучань на Полтавщині постраждав нафтопереробний завод, над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби", - зазначає Генштаб.