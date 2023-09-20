Події

17:04 20.09.2023

В Україні 246 мирних жителів, включно з 13 дітьми, загинули через міни та вибухонебезпечні предмети

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В Україні 246 мирних жителів, включно з 13 дітьми, загинули через міни та вибухонебезпечні предмети

В Україні через інциденти з мінами та вибухонебезпечними предметами загинули 246 мирних жителів і 521 особа дістала поранення, повідомив начальник управління протимінної діяльності - заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Міноборони України Олег Шуварський.

"За даними секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, через інциденти з мінами та вибухонебезпечними предметами загинули 246 мирних мешканців (з них 13 - діти), 521 дістав поранення (53 з них - діти). Ми розуміємо проблему і намагаємося зробити більше, ніж можливо, щоб усунути мінну небезпеку", - сказав Шуварський на брифінгу в Military Media Center.

Як розповіли в Міноборони, понад 20 машин механізованого розмінування застосовують на сьогодні протимінні підрозділи Сил оборони України для очищення від вибухонебезпечних предметів деокупованих територій.

За словами Шуварського, для заходів із гуманітарного розмінування використовують хорватські машини DOK-ING MV-4, MV-10, словацькі Bozena-4, Bozena-5, швейцарські GCS-200 і DIGGER, а також британську Armtrak, придбану в рамках проєкту United 24.

"Усі зазначені машини перед застосуванням в Україні пройшли суворі випробування щодо відповідності заявленим виробником характеристикам з метою забезпечення руйнування або знищення мін на глибині до 30 см", - наголосив полковник.

Як пояснили у відомстві, застосування машин підвищує ефективність розмінування - якщо сапер максимально за добу може обстежити 100 кв.м, то машина за цей самий час здатна пройти від 3000 до 5000 кв.м.

Теги: #жертви #міни

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