Верховна контрольна палата Польщі заявила, що 35% українського зерна містять шкідливі речовини

Верховна контрольна палата (ВКП) Польщі, завершуючи спеціальну перевірку імпорту зерна з України, повідомляє, що в 35% відібраних для дослідження зразках містилися шкідливі речовини, пише RMF24.

"Посилаючись на дані головного ветеринарного лікаря, ВКП зазначає, що з 73 зразків ввезеного з України зерна в 17 виявили сальмонелу, в 17 - пестициди, в 11 - ГМО, в шести - міотоксини. Решта також містили ртуть, кадмій, свинець і залізо", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, із січня до травня 2023 року в 35% відібраних зразків Польща знайшла шкідливі речовини.

Польське видання також наголосило, що 2022 року імпорт пшениці з України до Польщі зріс більш ніж на 16 тис. відсотків, кукурудзи - майже на 30 тис. відсотків.

У звіті ВКП Польщі визнала запроваджені у квітні правила перевезення сільгосппродукції з України такими, що не відповідають масштабам і реальним загрозам ринку. Зазначається, що організація транзиту змусила Польщу створити 1597 конвоїв, вартість кожного з них - близько 4 тис. злотих (34,03 тис. грн). Їх було визнано трудомісткими і надмірно дорогими.