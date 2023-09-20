У Криму буде створено 40 ТГ у рамках реформи адміністративно-територіального устрою півострова - Ташева

Постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева заявляє, що в Криму буде створено 40 об'єднаних територіальних громад у рамках реформи адміністративно-територіального устрою півострова.

"Наразі за задумом, те, що ми бачили від Міністерства інфраструктури та відновлення, це має бути 40 громад", - сказала вона на XV Рішельє-форумі публічної служби в середу.

Водночас вона зазначила, що наразі у влади мало об'єктивної інформації про те, яка кількість людей живе в тій чи іншій громаді Криму на сьогодні.

"Тому поки що ми створюємо сорок об'єднаних тергромад, а потім, після того, як будуть уточнені дані, після відновлення контролю над Кримом, після проведення перепису населення, можна буде вносити зміни", - додала вона.

Як повідомлялося, на початку вересня президент України Володимир Зеленський підписав закон про врегулювання питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим. Закон передбачає, що Кабінет Міністрів протягом місяця має визначити адміністративні центри територіальних громад та їхні території в АРК, як геопросторову основу для формування оновленого та сучасного адміністративно-територіального устрою базового рівня.