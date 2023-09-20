Події

12:18 20.09.2023

Досягнуто домовленості про припинення бойових дій у Карабаху з 13:00 20 вересня, заявили у Степанакерті

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Досягнуто домовленості про припинення бойових дій у Карабаху з 13:00 20 вересня, заявили у Степанакерті

Нагірний Карабах фактично прийняв умови Баку, армію Карабаху буде розформовано і роззброєно, досягнуто домовленості про повне припинення бойових дій з 13:00 (12:00 кч) 20 вересня 2023 року, повідомили в єдиному інформаційному центрі невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки.

Зазначається, що "за посередництва командування російського миротворчого контингенту" "досягнуто згоди щодо виведення підрозділів, що залишилися, та військовослужбовців Збройних сил Республіки Вірменія із зони розгортання російського миротворчого контингенту, а також розформування та повного роззброєння збройних формувань армії оборони Нагірного Карабаху і виведення важкої техніки та озброєнь із території Нагірного Карабаху з метою їх якнайшвидшої утилізації".

"Питання, поставлені азербайджанською стороною щодо реінтеграції, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху, а також питання забезпечення життєдіяльності населення Нагірного Карабаху в межах Конституції Азербайджану, згідно з досягнутою домовленістю, обговорюватимуть на зустрічі між представниками місцевого вірменського населення та представниками центральної влади Азербайджанської Республіки, що відбудеться у місті Євлах 21 вересня 2023 року, і під час наступних зустрічей", - ідеться в повідомленні інформцентру.

Теги: #азербайджан #карабах #вірменія

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