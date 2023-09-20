Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 32 рази, є поранені

Протягом вівторка росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 202 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

"Обстрілу зазнали Хотинська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Хотинській громаді ворог ударив із мінометів (29 вибухів). У Середино-Будській громаді здійснено обстріл із АГС (6 вибухів), артилерії (5 вибухів) і мінометів (19 вибухів).

"Унаслідок артобстрілу дістали поранення 2 місцеві жителі", - ідеться в повідомленні.

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (38 вибухів), обстріл із СПГ (6 вибухів). Також із літака здійснено пуск 4-х ракет (імовірно НУРС). У Білопільській громаді був мінометний обстріл (21 вибух) і обстріл із танка (8 вибухів). В Есманській громаді ворожим БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Краснопільську громаду росіяни обстрілювали з артилерії (21 вибух) і мінометів (6 вибухів). Також з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (імовірно НАР). На територію Миропільської громади ворог скинув 17 мін. У Юнаківській громаді був мінометний обстріл (15 вибухів).