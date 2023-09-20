Події

07:45 20.09.2023

Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 32 рази, є поранені

1 хв читати

Протягом вівторка росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 202 вибухи, повідомляє Сумська ОВА.

"Обстрілу зазнали Хотинська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади", - йдеться в повідомленні.

Так, по Хотинській громаді ворог ударив із мінометів (29 вибухів). У Середино-Будській громаді здійснено обстріл із АГС (6 вибухів), артилерії (5 вибухів) і мінометів (19 вибухів).

"Унаслідок артобстрілу дістали поранення 2 місцеві жителі", - ідеться в повідомленні.

У Великописарівській громаді зафіксовано мінометний обстріл (38 вибухів), обстріл із СПГ (6 вибухів). Також із літака здійснено пуск 4-х ракет (імовірно НУРС). У Білопільській громаді був мінометний обстріл (21 вибух) і обстріл із танка (8 вибухів). В Есманській громаді ворожим БПЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи). Краснопільську громаду росіяни обстрілювали з артилерії (21 вибух) і мінометів (6 вибухів). Також з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (імовірно НАР). На територію Миропільської громади ворог скинув 17 мін. У Юнаківській громаді був мінометний обстріл (15 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:02 20.09.2023
Ворожими обстрілами пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Оріхові

Ворожими обстрілами пошкоджено пожежно-рятувальну частину в Оріхові

08:42 20.09.2023
Окупанти за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені

Окупанти за добу здійснили 128 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області, є поранені

08:37 20.09.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, за добу загинуло шість мирних громадян

08:30 20.09.2023
Противник уночі та вранці атакував із артилерії Сумську область

Противник уночі та вранці атакував із артилерії Сумську область

08:07 20.09.2023
Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

Ворог випустив 589 снарядів по Херсонській області, є жертви і поранені

07:51 20.09.2023
Росіяни "Іскандерами" обстріляли село на Донеччині, є поранені та руйнування

Росіяни "Іскандерами" обстріляли село на Донеччині, є поранені та руйнування

19:49 19.09.2023
За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

17:53 19.09.2023
Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

16:10 19.09.2023
Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по Тягинці: пошкоджено будівлі, люди не постраждали - Херсонська ОВА

15:11 19.09.2023
Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

Помер один із постраждалих унаслідок обстрілу тролейбуса в Херсоні вранці - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Незастосування ядерної зброї не зупинило масове знищення -Зеленський на Генасамблеї ООН

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

ОСТАННЄ

Алієв заявив Блінкену, що зупинить АТО в Карабаху, якщо вірменські військові складуть зброю

ППО збила два БПЛА над Дніпропетровською областю

Ворог здійснив БПЛА-атаку по нафтопереробному заводу в Кременчуку, його роботу припинено

За добу на фронті відбулося 24 бойові зіткнення

Росія занадто слабка для підтримки Вірменії в бойових діях у Нагірному Карабаху

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них

20 вересня: Яке сьогодні свято

Україна може створити зернові хаби в портах Африки

Зеленський та Гуттериш обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи

Зеленський та Нетаньяху на полях ООН обговорили двосторонні питання, у т.ч. цивільну оборону та захист людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА