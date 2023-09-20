За добу на фронті відбулося 24 бойові зіткнення

ЗСУ продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку і штурмові дії на бахмутському, повідомляє Генеральний штаб.

"За минулу добу відбулося 24 бойових зіткнення", - йдеться в оперативному зведенні станом на 6:00 середи, опублікованому на сторінці Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському і поліському напрямках оперативна обстановка залишається без змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, збільшує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу Ягідного Донецької області. Противник безуспішно намагався відновити втрачене становище біля Андріївки Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

На авдіївському та шахтарському напрямках Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.

На запорізькому напрямку атаки ворога в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області завершилися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

На мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та завдавати успішного ураження по тилах противника.