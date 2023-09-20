Російські окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також протягом вівторка ворог завдав 9 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах.

Крім того, авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.