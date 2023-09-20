Події

07:22 20.09.2023

Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них

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Окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них

Російські окупанти вночі атакували Україну 24 "шахедами", ППО знищила 17 із них, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також протягом вівторка ворог завдав 9 ракетних і 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах.

Крім того, авіаційних ударів зазнали Леонівка, Попівка Чернігівської області; Грабовське Сумської області; Іванівка, Куп’янськ Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Богданівка, Часів Яр, Кліщіївка, Авдіївка, Красногорівка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Левадне, Мала Токмачка Запорізької області; Веселе, Ольгівка, Львове, Тягинка, Токарівка, Садове Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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