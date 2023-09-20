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02:52 20.09.2023

Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

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Вперше в історії є шанс покласти край агресії на умовах нації, на яку напали

Українська Формула світу пропонує рішення та кроки, які зупинять усі форми агресії, тому вперше у сучасній історії є шанс покласти їм кінець на умовах нації, на яку напали, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вівторок.

Як підкреслив у своєму виступі президент, "світ має діяти спільно, щоб перемогти агресора та зосередити всі свої можливості та енергію на вирішенні цих проблем".

"Як стримується ядерна зброя, так і агресор, а також усі його інструменти та методи війни мають бути обмежені. Кожна війна тепер може стати фінальною, але потрібна наша єдність, щоб гарантувати, що агресія не увірветься знову. І це не діалог між так званими "великими державами" десь за зачиненими дверима, який може гарантувати нам усім нову еру без воєн, а відкрита робота всіх країн заради миру", - сказав він.

У зв'язку з цим, Зеленський зазначив, що представлена ним минулого року в рамках Генасамблеї Формула світу "стала глобальною, стала основою оновлення існуючої безпекової архітектури, яку підтримали понад 140 держав і міжнародних організацій".

"Тепер ми можемо повернути до життя Статут ООН та гарантувати повну силу світового порядку, що ґрунтується на правилах", - заявив президент.

"Пункти Формули світу пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія використала проти України та інших країн, і які можуть бути використані іншими агресорами. Подивіться – вперше у сучасній історії ми маємо шанс покласти край агресії на умовах нації, на Це реальний шанс для кожної нації – домогтися того, щоб агресія проти вашої держави, якщо вона станеться, не дай Боже, закінчиться не тому, що ваша земля буде розділена і ви будете змушені підкоритися військовому чи політичному тиску, а тому, що ваша територія та суверенітет буде повністю відновлено", - заявив Зеленський.

Президент України також нагадав про підготовку Глобального саміту світу, який ґрунтується на українській Формулі світу, запросивши присутніх лідерів та голів міжнародних організацій приєднатися до участі.

"Поки Росія підштовхує світ до останньої війни, Україна робить все, щоб після російської агресії ніхто у світі не посмів напасти на жодну країну. Вепонізація має бути обмежена. Військові злочини мають бути покарані. Депортовані люди повинні повернутися додому. І окупант має повернутися на свою землю. Ми маємо об'єднатися, щоб досягти цього", - резюмував Зеленський.

Теги: #президент #оон #україна #виступ #генасамблея

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