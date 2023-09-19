Якщо Росія досягне успіху, багато місць у залі Генасамблеї можуть спорожніти - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета Росії у війні - "перетворити нашу землю, наших людей, наші ресурси на зброю проти міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах".

"Коли ненависть стає зброєю проти однієї нації, вона ніколи на цьому не зупиняється. Кожне десятиліття Росія починає нову війну. Частини Молдови та Грузії залишаються окупованими. Росія перетворила Сирію на руїни. І якби не Росія, хімічна зброя ніколи не була б застосована там, у Сирії. Росія майже поглинула Білорусь. Очевидно, що це загрожує Казахстану і країнам Балтії... І мета нинішньої війни проти України - перетворити нашу землю, наших людей, наші ресурси на зброю проти вас - проти міжнародного порядку, що ґрунтується на правилах", - сказав він, виступаючи у вівторок на сесії Генеральної Асамблеї ООН.

"Багато місць у залі Генеральної Асамблеї можуть спорожніти, якщо Росія досягне успіху", - додав він.

За словами Зеленського, "агресор сіє смерть і руїни навіть без ядерної зброї, але результати однакові. Міста і села України знищила російська артилерія. Ми бачимо війну дронів. Ми знаємо можливі наслідки поширення війни в кіберпросторі. Штучний інтелект можна було б навчити добре битися - перш ніж він навчиться допомагати людству. Слава Богу, люди ще не навчилися використовувати клімат як зброю".

"Ми не можемо дозволити жодному агресору претендувати на нашу єдність", - заявив він.