Події

20:00 19.09.2023

У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

1 хв читати
У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ворожих військовослужбовців масово розселяють у будинки, які належать людям похилого віку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом із цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, у населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок увечері.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 19.09.2023
Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога

19:57 19.09.2023
Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

Протягом доби відбулося 15 бойових зіткнень

19:49 19.09.2023
За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

09:49 19.09.2023
Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

Українські війська ведуть штурмові дії південніше Бахмута і відбили контратаки окупантів біля Роботиного - Генштаб ЗСУ

08:11 19.09.2023
Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

Сили оборони за добу ліквідували 520 окупантів і 35 артсистем противника

07:40 19.09.2023
За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

07:24 19.09.2023
Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

Окупанти завдали 22 авіаудари по Україні за добу

07:19 19.09.2023
На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

19:18 18.09.2023
Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

Генштаб ЗСУ: У районі Кліщіївки та Андріївки Сили оборони успішно відбили атаки противника, який намагався відновити втрачені позиції

19:14 18.09.2023
Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

Генштаб: Українська авіація за добу завдала восьми ударів по районах з особовим складом і технікою ворога

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

За уточненою інформацією вночі ППО знищила 28 із 31 БПЛА Shahed

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Чехія, Данія та Нідерланди підписали в рамках "Рамштайну" угоду про постачання зброї в Україну

ОСТАННЄ

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на EUR400 млн

Зеленський у Нью-Йорку обговорив із президентом ПАР підготовку до Глобального саміту миру та відновлення "зернової угоди"

Окупанти завдали удару по Куп'янську гібридною ракетою "Гром-Е1"

США запровадили санкції проти трьох компаній із РФ за зв'язок з іранською авіаційною промисловістю

У Дніпропетровській області знищено ворожий БПЛА

Міллі: Підзвітність використання українцями озброєння і боєприпасів - це втрати росіян на полі бою

Байден: Тільки Росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для РФ - це капітуляція України

Україна досягає прогресу і звільнила вже понад 54% раніше окупованої землі - Міллі

Міллі: Це було моє останнє засідання Контактної групи з оборони України, я виходжу на пенсію

Остін закликав надати Україні все можливе, щоб підготуватися до відбиття російської агресії майбутньої зими

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА