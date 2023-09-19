У Токмаку російських військовослужбовців масово розселяють у будинки літніх людей

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області ворожих військовослужбовців масово розселяють у будинки, які належать людям похилого віку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права: примусово проживають разом із цивільними мешканцями в їхніх будинках, використовуючи мирних жителів як живий щит. Так, у населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють до цивільних людей похилого віку в їхні помешкання. Крім того, окупанти грабують квартири та будинки громадян України", - ідеться у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у вівторок увечері.