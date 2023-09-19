Протягом доби українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу ворога
Протягом доби авіація Сил оборони України завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, і ще 2 - по зенітно-ракетних комплексах окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Також упродовж доби підрозділи ракетних військ вразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ російських окупантів.