Кількість загиблих унаслідок удару по Куп'янську збільшилася до шести осіб

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Куп'янську Харківської області у вівторок, 19 вересня, зросла до шести осіб, повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

"Станом на зараз шестеро цивільних загинули в Куп'янську. Дві жінки та чотири чоловіки. Це та кількість жертв, яку вдалося підрахувати на цей момент. Ворог обстріляв автомобіль волонтерів, що здійснювали евакуацію мирного населення. Загиблих продовжуємо діставати з річки поблизу та зі знищених автівок", - написав Болвінов у фейсбуці.

Він уточнив, що авіаудару було завдано в середині дня, близько 13 години.

"Наші слідчі, криміналісти та вибухотехніки працюють на місці події, триває огляд. І, на жаль, знаходимо ще тіла. Тому кількість жертв буде оновлюватися", - додав Болвінов.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська завдали по Куп'янську удару керованою авіабомбою. Раніше було відомо про трьох загиблих.