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16:30 19.09.2023

ВАКС звільнив ексглаву ДФС Насірова від кримінальної відповідальності за фальсифікацію

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ВАКС звільнив ексглаву ДФС Насірова від кримінальної відповідальності за фальсифікацію

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) звільнив ексглаву Державної фіскальної служби Романа Насірова від кримінальної відповідальності за службову фальсифікацію у зв'язку зі спливом строку давності, обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишається.

"ВАКС за клопотанням захисту Насірова звільнив його від кримінальної відповідальності за службове підроблення, оскільки минули строки давності за цією статтею", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у ВАКС.

Водночас у суді зазначили, що обвинувачення за статтею про зловживання службовим становищем щодо Насірова залишається.

Як повідомлялося, у травні 2023 року антикорупційні органи передали до ВАКС справу за обвинуваченням Насірова в хабарництві.

Протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання службовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними стосунками.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та одержання позик або поставки продукції підозрюваними також було залучено й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Теги: #насіров #вакс

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