Події

13:19 19.09.2023

Унаслідок атаки дронів на Львів знищено 15 фур гуманітарної допомоги, зокрема з Ватикану

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Атакою російських ударних дронів-безпілотників на Львів у ніч на вівторок було знищено 15 фур із гуманітарною допомогою, зокрема і з Ватикану, повідомив єпископ-помічник Львівської архідієцезії Римо-Католицької церкви Едуард Кава.

"Унаслідок нічної атаки дронів на склад благодійної організації "Карітас-Спес" знищено близько 15 фур гуманітарної допомоги", - розповів Кава у відеокоментарі, розміщеному на сторінці архідієцезії у фейсбуці.

За його словами, серед гуманітарної допомоги були одяг, взуття, їжа і генератори, зокрема і з Ватикану.

"Ми отримуємо з Ватикану допомогу за посередництва кардинала Краєвського, і це частина допомоги, надісланої не лише останнім часом, а й за той час, яка вже була поступово поширена Україною", - сказав єпископ.

Як повідомлялося, минулої ночі Львів зазнав атаки російських безпілотників. Унаслідок атаки почалася пожежа на складах, які не мають стосунку до військових. Площа пожежі - близько 10 тисяч кв. м. Унаслідок атаки і пожежі одна людина загинула, ще одну госпіталізували. Загрози її життю немає.

Теги: #львів #гумдопомога #обстріли

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