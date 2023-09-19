Події

11:02 19.09.2023

Унаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський, двоє цивільних дістали важкі поранення, загорілося складське приміщення

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Унаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Сьогодні о 09:35 російські війська обстріляли Корабельний район Херсона. На вул. Нафтовиків влучили в тролейбус №9... Загинув старший сержант поліції, який перебував поруч", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

У Міністерстві внутрішніх справ висловили співчуття родині загиблого поліцейського. "Уранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", - йдеться в повідомленні МВС у телеграм-каналі.

Як уточнили в МВС, унаслідок ранкового обстрілу цивільні особи, що були в тролейбусі, "зазнали важких поранень - ворожа арта понівечила тролейбус із пасажирами".

Як інформує МВС, також "унаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв. м. Усі необхідні служби на місці. Працюємо".

Раніше повідомлялося з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, що поранення дістали двоє пасажирів - чоловіки, 33 і 57 років.

 

Теги: #херсон #загибель #обстріли #поліцейський

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