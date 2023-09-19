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08:01 19.09.2023

Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

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Аграрний єврокомісар здивований скаргою України в СОТ на Польщу, Словаччину та Угорщину, сподівається на вирішення шляхом діалогу

Єврокомісар із сільського господарства поляк Януш Войцеховський здивований поданням Україною скарги до Світової організації торгівлі (СОТ) на Польщу, Словаччину та Угорщину, які всупереч рішенню ЄС в односторонньому порядку частково заборонили експорт української агропродукції, на його думку, Києву не вдасться довести збиток і що рішення можна знайти шляхом діалогу.

"Я дуже сподіваюся, що ми вирішимо ці питання шляхом діалогу і взаємної згоди. Проаналізувавши всі технічні аспекти того, що пропонує Україна, я, як і раніше, налаштований оптимістично і все ще сподіваюся на цей діалог", - сказав він у ніч проти вівторка на пресконференції в Брюсселі після засідання Ради ЄС із сільського господарства.

Войцеховський додав, що скарга з боку України до СОТ перешкоджає цьому діалогу, але він вірить у такий шлях вирішення конфлікту, який виник.

Єврокомісар заявив, що ЄС повністю усвідомлює складне становище України в умовах жорстокої агресії РФ, тому готовий надати їй свою допомогу, але так, щоб європейські фермери були захищені, "а не скинуті в прірву".

"Тому нам потрібне взаєморозуміння, тому нам не потрібні жодні санкції і ми вирішуємо ці питання шляхом діалогу", - наголосив він.

На його думку, буде дуже легко довести, що Україна не постраждала з погляду обсягів експорту, а за час дії заборони від початку травня до середини вересня цього року змогла наростити транзит через чотири прикордонні країни.

"З травня 2022 року по квітень 2023-го, коли ще ніякої заборони не запроваджували, було констатовано, що 34,8 млн тонн, тобто 2,9 млн тонн на місяць, експортувалося наземними коридорами (...). Заборона була введена в травні 2023 року. За три місяці вивезено 9,6 млн тонн, тобто Україною експортувалося 3,2 млн на місяць, незважаючи на заборону для п'яти країн", - сказав єврокомісар. Він додав, що за ті самі три місяці 2022 року, коли не було ембарго, Україна експортувала наземними маршрутами 7,3 млн тонн.

"Що ж, ситуація сьогодні така, як є, і ми подивимося, що конкретно запропонує Україна і як це вплине на експорт з України в жовтні. Ми почекаємо і подивимося, що буде, якщо Україні вдасться експортувати більше, коли заборону буде знято", - зазначив Войцеховський.

Він зазначив, що пік експортного сезону для сільгосппродукції настає після врожаю. За його словами, цього 2023-2024 маркетингового року Україна має на експорт близько 56 млн тонн зерна, або 4,7 млн тонн на місяць. За його словами, розблокування Росією Чорного моря залишається під питанням, однак експорт такого обсягу і суходолом є можливим, бо, наприклад, у листопаді 2022 року вдавалося експортувати 4,2 млн тонн на місяць.

"Якщо ми хочемо експортувати 4,7 млн тонн на місяць, то нам потрібні нові маршрути, порти на Балтиці. Це цілком здійсненно", - вважає єврокомісар.

Він додав, що на засіданні знову обговорював можливості знайти додаткові витрати, щоб зробити такий альтернативний транзит прибутковим.

Войцеховський також заявив, що коли мир буде відновлено, Україна напевно повернеться до експорту 90% свого зерна через чорноморські порти, оскільки це найбільш природний маршрут для її експорту.

Єврокомісар уточнив, що не знає останніх новин з координаційної платформи між Україною та ЄС, оскільки покинув її. За його інформацією, Україна зробила кілька нових пропозицій і обговорюються нові рішення про те, як забезпечити кращий контроль за транзитом, як краще його організувати і як організувати експорт, щоб уникнути напруженості, яку ми бачили в минулому.

Водночас міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, який головував на засіданні, після нього заявив, що саме Європейська комісія має відреагувати й оцінити ситуацію щодо цих трьох держав-членів, які пішли на односторонні заходи. За його словами, більшість держав-членів ставлять під сумнів використання односторонніх заходів у цій ситуації.

"Ми повинні пам'ятати, в чому полягає головна мета, ми не повинні випускати її з уваги. Наша мета - проявити солідарність з Україною. Зараз експорт зерна це дуже важливий для України дохід. І це також дуже важливо для продовольчої безпеки", - наголосив він.

За його словами, потрібно знайти рішення, за якого ЄС зможе продовжувати надавати підтримку експорту зернових з України, але водночас не допустити руйнування єдності всередині ЄС.

 

 

Теги: #зерно #єс #конфлікт

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