Події

07:40 19.09.2023

За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

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За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника

Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.

Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетні комплекси, 19 артилерійських засобів і один пункт управління противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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