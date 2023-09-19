За добу українська авіація завдала дев’ять ударів по районах зосередження противника
Авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки російських окупантів протягом минулої доби.
Про це повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.
Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетні комплекси, 19 артилерійських засобів і один пункт управління противника.