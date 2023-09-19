Події

07:19 19.09.2023

На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

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На фронті за добу відбулося 35 бойових зіткнень

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на мелітопольському напрямку і наступальні дії на бахмутському напрямку, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 6:00 вівторка, опублікованій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. За добу відбулося понад 35 бойових зіткнень.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону.

У районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" на бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене становище біля Андріївки Донецької області, успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогові значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

У районі відповідальності ОСУВ "Таврія" на мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у Мар'їнки Донецької області. Тут минулої доби ворог здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Водночас на авдіївському та шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю.

На мелітопольському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога.

У районі відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника", - розповіли в Генштабі.

На волинському та поліському напрямках на півночі України оперативна обстановка без істотних змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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