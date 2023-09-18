Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" висунуто на премію "Оскар" від України

Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" журналіста і режисера Мстислава Чернова висунутий на 96 премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм" від України.

"Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова. Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василина Степаненко", - йдеться в повідомленні пресслужби Української Кіноакадемії.

Зазначається, що у фільмі показано початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку і порятунок автора картини та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.

У національному відборі, окрім "20 днів у Маріуполі", брали участь: "Залізні метелики" (Роман Любий), "Памфір" (Дмитро Сухолиткий-Собчук), "Терикони" (Тарас Томенко) і "ШТТЛ" (Адрієн Уолтер).

Як повідомлялося, 2019 року від України на премію "Оскар" був висунутий фільм Нарімана Алієва "Додому" ("Evge"), 2020-го - "Атлантида" Валентина Васяновича ("Atlantis"), 2021-го - "Погані дороги" Наталії Ворожбит, 2022 року - "Клондайк" Марини Ер Горбач. За час незалежності Україна в різні роки понад 10 разів висувала фільми на премію "Оскар", проте жоден із них не потрапив до списку номінантів.