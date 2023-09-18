Зеленський зустрінеться з Дудою 19 вересня в Нью-Йорку - ЗМІ

Зустріч президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди відбудеться 19 вересня на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Як повідомляє Польське радіо в понеділок, лідери держав мають намір обговорити, зокрема, питання українського зерна.

"У нас запланована двостороння зустріч. Така зустріч має відбутися", - сказав Дуда під час пресбрифінгу в Джерсі-Сіті поблизу Нью-Йорка.

Видання повідомляє, що в другий день візиту до Нью-Йорка Дуда візьме участь у саміті ООН з питань сталого розвитку, проведе двосторонні зустрічі, зокрема з Генсеком ООН і президентом Туреччини.