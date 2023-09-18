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12:51 18.09.2023

Антикорупційний комітет Ради підтримав вето Зеленського на закон про відновлення декларування для держслужбовців

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Антикорупційний комітет Ради підтримав вето Зеленського на закон про відновлення декларування для держслужбовців

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики підтримав вето президента України Володимира Зеленського на закон про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534), повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Антикорупційний комітет підтримав вето резидента. Причому - одноголосно. Підтримали ініціативу президента щодо законопроєкту про е-декларування. Наша позиція чітка: мусимо відновити декларування для посадовців виключно з відкритими реєстрами. Чекаємо на підтримку такого рішення цього тижня в Раді", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому 5 вересня.

Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ухваленому законопроєкті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.

Відразу після ухвалення закону Національне агентство з питань запобігання корупції закликало президента накласти вето на цей документ. Глава держави ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців).

Теги: #вето #декларування

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