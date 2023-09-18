На Хмельниччині після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та залізничну колію, постраждалих немає - ОВА

Дахи та вікна в кількох домоволодіннях у Хмельницькій області було пошкоджено вибуховою хвилею під час ворожої атаки вранці в понеділок, ніхто не постраждав, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає", - написав Тюрін у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, сталося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Тюрін також розповів, що уламки пошкодили залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.