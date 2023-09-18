Події

09:36 18.09.2023

На Хмельниччині після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та залізничну колію, постраждалих немає - ОВА

1 хв читати
На Хмельниччині після нічної атаки пошкоджено житлові будинки та залізничну колію, постраждалих немає - ОВА

Дахи та вікна в кількох домоволодіннях у Хмельницькій області було пошкоджено вибуховою хвилею під час ворожої атаки вранці в понеділок, ніхто не постраждав, повідомив перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вранці під час повітряної тривоги було чутно вибухи - це працювали сили ППО. Дякую нашим ППО за бездоганну роботу! Постраждалих немає", - написав Тюрін у телеграм-каналі.

Крім того, за його словами, сталося падіння уламків та два вибухи на території виробничого підприємства. Пожежу ліквідовано силами ДСНС.

Тюрін також розповів, що уламки пошкодили залізничну колію. Розпочато відновлювальні роботи.

Теги: #хмельницька_область #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 18.09.2023
Уночі силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет

Уночі силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет

08:42 17.09.2023
ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

ППО знищила шість "шахедів" і шість крилатих ракет, є влучання по аграрному підприємству

12:44 15.09.2023
У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

У Хмельницькому районі після атаки дронів пошкоджені 12 приватних будинків і школа

09:36 15.09.2023
Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

08:07 14.09.2023
ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

05:25 12.09.2023
США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

США продадуть Польщі модернізовані системи ППО на $4 млрд - ЗМІ

09:24 08.09.2023
ППО вночі збила 14 "Шахедів" над Одещиною, виникла пожежа, жертв немає - голова обладміністрації

ППО вночі збила 14 "Шахедів" над Одещиною, виникла пожежа, жертв немає - голова обладміністрації

07:21 08.09.2023
Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

Україна готує західну ППО до можливих зимових атак РФ по енергоінфраструктурі

07:40 06.09.2023
Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

Сили української ППО знищили 23 повітряні цілі

07:20 03.09.2023
Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

Уночі в Одеській області знищено 22 із 25 "шахедів"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

Уночі силами ППО знищено 18 "шахедів" і 17 крилатих ракет

Сили оборони за добу ліквідували 620 окупантів і 27 БПЛА противника

Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

ОСТАННЄ

Одна людина загинула внаслідок нічного обстрілу Херсона окупантами

Рада має намір звільнити Шуфрича з посади голови комітету з питань свободи слова

У Дніпрі затримано інформатора ФСБ РФ, який коригував удари по критичній інфраструктурі

У Бериславі внаслідок ранкового удару росіян постраждали чотири мирні жителі - ОВА

Польща будує одну з найсильніших армій у Європі - президент Дуда

Російські окупанти вночі завдали 6 ударів по південних областях України - МВС

ЗСУ продовжили успішний наступ на бахмутському напрямку після звільнення Кліщіївки - ISW

Мінкультури оновило сайт відомства

Путін хоче посилити нестабільність у США та Європі - Зеленський

Над Одещиною вночі збито 11 ворожих дронів, у Вилковому виникла пожежа, постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА