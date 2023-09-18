Події

07:10 18.09.2023

Підрозділами ракетних військ уражено 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів

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Підрозділами ракетних військ уражено 11 артилерійських засобів, три склади боєприпасів

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в понеділок уранці.

Підрозділами ракетних військ уражено 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетні комплекси, 11 артилерійських засобів, 3 склади боєприпасів і станцію РЕБ противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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