Події

06:57 18.09.2023

Окупанти завдали 15 ракетних і понад 70 авіаційних ударів

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Окупанти завдали 15 ракетних і понад 70 авіаційних ударів

Ворог завдав 15 ракетних і понад 70 авіаційних ударів, здійснив 47 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 понеділка.

"Так, минулої доби ворог завдав чергового удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА типу "Shahed-136/131". У результаті бойової роботи підрозділами протиповітряної оборони знищено 6 крилатих ракет і 6 "Шахедів", - ідеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, від початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет і ударних БПЛА по цивільній інфраструктурі Одеської області. Інформація про наслідки цієї терористичної атаки поки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали Гірки, Павлівка, Попівка Сумської області; Надія Луганської області; Терни, Торське, Сіверськ, Веселе, Андріївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Вербове, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам'янка та Миколаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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