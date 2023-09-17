Події

20:54 17.09.2023

Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

2 хв читати
Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості усиновлення всіх українських дітей, які залишилися без батьківського піклування.

"Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього!", - сказав Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня усиновлення, оприлюдненому в телеграмі в неділю.

"Це, напевно, одна з найпочесніших місій у житті - допомога дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї сім'ї, щоб поменшало самотніх доль у цьому світі - всім дякую", - сказав глава держави.

Як повідомлялося, третій президент України Віктор Ющенко 2008 року своїм указом заснував День усиновлення 30 вересня, коли за юліанським календарем відзначається церковне свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Мета свята - підтримка розвитку усиновлення та сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, водночас забезпечення та утримання цих дітей покладається на державу.

2023 року у зв'язку з рішенням Православної церкви України та Української греко-католицької церкви про перехід на новоюліанський церковний календар президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дат, коли відзначають низку державних свят, приурочених до церковних, зокрема й Дня усиновлення. Згідно з указом, тепер його відзначатимуть щорічно 17 вересня.

 

 

 

Теги: #президент #усиновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:40 16.09.2023
Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

Зеленський: Інтерес до Форуму оборонних стратегій дуже високий, це повністю відображає силу і потенціал України

21:05 15.09.2023
Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

Байден зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні 21 вересня

19:13 14.09.2023
Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

07:54 13.09.2023
Зеленський звільнив Фараджева з посади начальника управління СБУ

Зеленський звільнив Фараджева з посади начальника управління СБУ

19:41 06.09.2023
Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

Зеленський: Необхідно побудувати систему ментального здоров'я, що позбавляє від руйнівних наслідків війни

20:13 05.09.2023
Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

Президент Румунії заперечує дані про падіння БПЛА на території країни

20:21 31.08.2023
Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

Крейсер "Москва" пішов на дно, бо спрацювала освіта та компетенції наших людей, - Зеленський у 125-ту річницю Київської політехніки

22:04 30.08.2023
Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

Зеленський підписав закони про скасування ввізного мита для морських рятувальних суден і літальних апаратів

19:26 30.08.2023
Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

Зеленський доручив правоохоронцям перевірити обґрунтованість рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби з 24 лютого 2022 року

20:05 28.08.2023
Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

Макрон заявив про неприпустимість прояву слабкості в умовах "епідемії путчів" в Африці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

Унаслідок ранкового обстрілу Сумської області є загиблий і поранений

Канада виділить $24,5 млн на закупівлю засобів ППО для України

У Бразилії внаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб - ЗМІ

ЗСУ суттєво розширили прорив уздовж лінії оборони окупантів під Роботиним - ISW

ОСТАННЄ

Одна людина загинула і дві поранені через ворожі обстріли Сумської області

ГРУПА УДАРНИХ БПЛА В ПОВІТРЯНОМУ ПРОСТОРІ МИКОЛАЇВЩИНИ, ЛЕТЯТЬ У ЗАХІДНОМУ НАПРЯМКУ - ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

Окупанти запустили кілька груп БПЛА в напрямку південних областей

У Румунії відбулися протимінні навчання в рамках "Сі Бриз-2023"

ЗС України за добу завдали ударів по дев’яти місцях скупчення окупантів, дев’яти ворожих артсистемах і складу боєприпасів

Окупанти завдали 15 ракетних і 44 авіаудари по Україні за добу

ЗС України продовжують контрнаступ на бахмутському та мелітопольському напрямках і відбили атаки окупантів на трьох інших

У Східному угрупованні військ ЗС України підтвердили звільнення Кліщіївки біля Бахмута

Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

Окупанти чотири рази атакували Нікопольський район у неділю, без жертв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА