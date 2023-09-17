Україна має допомогти знайти дім кожній дитині, яка залишилася без батьківського піклування - Зеленський у День усиновлення

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості усиновлення всіх українських дітей, які залишилися без батьківського піклування.

"Ми як держава маємо прийти до того, щоб для всіх дітей у нашій країні, для всіх, хто залишився без батьківського піклування, знайшлася своя родина – свій власний дім, сім’я. Інтернати – це має бути точно не про Україну. Я дякую всім, хто працює заради цього!", - сказав Зеленський у своєму зверненні з нагоди Дня усиновлення, оприлюдненому в телеграмі в неділю.

"Це, напевно, одна з найпочесніших місій у житті - допомога дитині уникнути сирітської долі. Усім, хто так допомагає діткам, усім, хто так поширює тепло своєї сім'ї, щоб поменшало самотніх доль у цьому світі - всім дякую", - сказав глава держави.

Як повідомлялося, третій президент України Віктор Ющенко 2008 року своїм указом заснував День усиновлення 30 вересня, коли за юліанським календарем відзначається церковне свято Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. Мета свята - підтримка розвитку усиновлення та сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, водночас забезпечення та утримання цих дітей покладається на державу.

2023 року у зв'язку з рішенням Православної церкви України та Української греко-католицької церкви про перехід на новоюліанський церковний календар президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну дат, коли відзначають низку державних свят, приурочених до церковних, зокрема й Дня усиновлення. Згідно з указом, тепер його відзначатимуть щорічно 17 вересня.