Події

19:17 17.09.2023

Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

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Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

Населений пункт Кліщіївка (Донецька область, Бахмутський район) остаточно звільнено від російських загарбників, повідомляють на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у фейсбуці в неділю ввечері.

 

Наголошується, що село звільнено силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Водночас у повідомленні йдеться, що "противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює з усіх можливих засобів вогневого ураження".

 

 

 

Теги: #звільнення #кліщіївка

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