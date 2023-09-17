Кліщіївку остаточно звільнено від російських загарбників

Населений пункт Кліщіївка (Донецька область, Бахмутський район) остаточно звільнено від російських загарбників, повідомляють на сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ у фейсбуці в неділю ввечері.

Наголошується, що село звільнено силами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, Об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють".

Водночас у повідомленні йдеться, що "противник постійно намагається завдати максимальної шкоди нашим воїнам і працює з усіх можливих засобів вогневого ураження".