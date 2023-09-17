Події

16:42 17.09.2023

В Ірпені після відновлення відкрито зруйнований війною ліцей

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В Ірпені після відновлення відкрито зруйнований війною ліцей

Мер міста Ірпінь Бучанського району Київської області Олександр Маркушин повідомив про відкриття міського ліцею після перерви в роботі, викликаної руйнуваннями внаслідок російських обстрілів.

"Ірпінський ліцей №3 офіційно відкрито! 1540 школярів Ірпінської громади вже завтра повернуться до навчання в стінах рідного закладу", - написав Маркушин у Facebook у неділю.

Він розповів, що будівлю ліцею було зведено 1957 року, кількість учнів у ній відтоді постійно зростала й у 2021-22 навчальному році сягнула 1,9 тис. "Свою 65-ту річницю ліцей зустрів у стані руїни. Російські снаряди зруйнували покрівлю, стіни 2-го та 3-го поверхів. Були вибиті майже всі вікна та двері, понівечена територія", - повідомив мер.

Після цього було розпочато пошук партнерів, які взялися б відбудувати будівлю ліцею. "Першим відгукнувся UNICEF Ukraine і виділив 4,8 млн євро на капремонт будівлі школи. Це найбільший проєкт відновлення UNICEF у світі! Але в кошторисі від фонду не було супутніх робіт, внутрішнього оздоблення, прибудинкової території. Тому я хочу окремо подякувати фондам, які долучилися своєю допомогою до цього великого відновлення", - повідомив Маркушин.

 

Теги: #ліцей #ірпінь

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