Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Російські окупаційні війська за добу продовжили обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Загалом за добу нараховано 9 обстрілів (163 вибухи) з різних видів озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Чернігівській області ворог завдав ударів по Галаганівці Семенівської громади - зафіксовано 97 приходів, ймовірно міномет 82 мм.

По Грем'ячу Новгород-Сіверської громади - 2 приходи, ймовірно міномет 82 мм; 5 приходів, ймовірно, міномет 120 мм.

У Шосткинському районі Сумської області по Середино-Буді - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм, Рудаку - 5 приходів, ймовірно ствольна артилерія, Старій Гуті - 33 приходи, ймовірно міномет 120 мм. Унаслідок обстрілу сталося загоряння двох будинків; 16 приходів, імовірно РСЗВ.

Також зафіксовано 7 приходів, імовірно міномет 120 мм по Кореню.

Інформація про загиблих і поранених унаслідок цих обстрілів не надходила.