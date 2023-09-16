Польща ввела в дію регламент збереження ембарго на імпорт українського зерна

Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда підписав національний регламент щодо збереження ембарго на імпорт української пшениці, ріпаку, соняшника та кукурудзи до Польщі.

"Через неправильне рішення Єврокомісії не продовжувати ембарго на зерно з України, згідно з вказівками прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та всієї Ради міністрів, я підписав національний регламент про збереження ембарго", - написав він Telegram у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, ухвала є безстроковою і набуває чинності після опублікування опівночі, 16 вересня 2023 року.