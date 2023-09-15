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19:19 15.09.2023

НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

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НАЗК внесло індійського виробника діамантів компанію SRK до переліку спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло одну з найбільших у світі компаній із виробництва та експорту діамантів Shree Ramkrishna Exports (SRK) до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомило відомство.

"Індійська компанія продовжує співпрацювати з агресором, закуповуючи алмази в Росії, попри санкції, введені проти РФ у цій сфері. У 2023 році компанія втричі збільшила закупівлю алмазів у РФ порівняно з 2021 роком", - ідеться в повідомленні НАЗК на офіційному сайті в п'ятницю.

Як повідомляється, Індія є одним із основних покупців алмазів, насамперед дрібної алмазної сировини з Росії, і найбільшим у світі центром виробництва діамантів: у цій країні виготовляють 95% діамантів світу. Приблизно три чверті алмазів надходять із Росії, але до них не додають жодних офіційних документів, які могли б підтвердити їхнє походження.

У повідомленні наголошується, SRK має річний дохід понад $1,3 млрд. Компанія, після придбання необроблених алмазів, виконує огранювання, полірування, класифікацію та експортує їх. Незважаючи на міжнародні санкції, запроваджені у квітні минулого року проти найбільшого видобувача алмазів у світі, російської "Алроси", SRK продовжила скуповувати алмази в РФ, укладаючи "таємні угоди" з купівлі дорогоцінних каменів на сотні мільйонів доларів.

"У 2022 році Росія експортувала алмазів на $3,8 млрд. Але навіть такі незначні, порівняно з доходами від продажу нафти, суми мають для РФ велике значення, оскільки дають змогу фінансувати ведення війни проти України та утримувати свою економіку", - зазначають у НАЗК.

 

 

 

Теги: #індія #назк #діаманти #srk

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