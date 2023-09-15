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18:58 15.09.2023

ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

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ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Софійський собор, Києво-Печерську лавру та центр Львова

Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО включив Софійський собор та Києво-Печерську лавру в Києві, а також історичний центр Львова до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці через загрозу їх руйнування російськими військами.

"Комітет Світової спадщини, який засідає в Ер-Ріяді до 25 вересня, ухвалив сьогодні рішення про включення об'єктів "Софійський собор і пов'язані з ним монастирські будівлі та Києво-Печерська лавра" і "Львів - ансамбль історичного центру" до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці через загрозу руйнування внаслідок наступу російських військ", - повідомляє пресслужба ЮНЕСКО.

Водночас комітет ЮНЕСКО вважає, що "оптимальні умови більше не дотримуються, щоб повністю гарантувати захист видатної універсальної цінності об'єкта, і що йому загрожує потенційна небезпека через війну". Також наголошується, що включені до переліку об'єкти "вразливі для ударних хвиль, спричинених бомбардуваннями двох міст".

У ЮНЕСКО вважають, що об'єкти спадщини в Києві та Львові залишаються під постійною загрозою від початку повномасштабного вторгнення РФ, хоча відзначають численні дії української влади щодо захисту культурних цінностей.

"Їх включення (об'єктів - ІФ-У) до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці нагадує 195 державам - учасницям Конвенції про їхню відповідальність за моніторинг і внесок у захист цих об'єктів. Це також відкриває можливість отримати додаткову фінансову та технічну допомогу для вжиття нових надзвичайних заходів - згідно із заходами, яких уже вжила Україна спільно з ЮНЕСКО", - наголошується в повідомленні.

У пресслужбі нагадують, що в січні 2023 року ЮНЕСКО включило до переліку об’єктів Світової спадщини в небезпеці Історичний центр Одеси. 

Теги: #юнеско #небезпека #спадщина #обєкти

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