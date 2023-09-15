Події

09:34 15.09.2023

СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

1 хв читати
СБУ прийшла з обшуками до нардепа Шуфрича, його підозрюють у державній зраді - джерело

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) прийшли з обшуками до народного депутата групи "Платформа за життя та мир", голови парламентського комітету з питань свободи слова Нестора Шуфрича в п'ятницю.

Як повідомляють джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в СБУ, нардепа підозрюють у державній зраді.

За даними співрозмовника агентства, Шуфрич тісно працював із також обвинувачуваним у державній зраді екснардепом, ексзаступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем, який із московського офісу координував роботу російської агентури в Україні, зокрема колишнього начальника кримського главку СБУ Олега Кулініча, затриманого торік.

"Очевидно, за завданням Сівковича Шуфрич був одним із рупорів кремля в Україні", - додало джерело.

Теги: #шуфрич #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:17 15.09.2023
За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

22:40 14.09.2023
Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

11:30 14.09.2023
СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

СБУ і ВМС знищили ворожий комплекс ППО "Тріумф" поблизу Євпаторії - джерело

17:04 13.09.2023
СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

СБУ перевіряє радіаційну безпеку через провокації РФ щодо використання "брудної" бомби

09:50 13.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по окупаційній "виборчій дільниці" в Благовіщенці Запорізької області - джерело в СБУ

11:06 11.09.2023
СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

СБУ затримала контрактника Нацгвардії, який готував ворожі удари по столичних ТЕЦ

14:44 09.09.2023
Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

Українські дрони-камікадзе вдарили по дільниці з "виборчою" документацією РФ у селі Запорізької області - джерело в СБУ

19:26 08.09.2023
Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

Вибухи на російській "виборчій дільниці" в Бердянську організувала СБУ - джерело

11:35 07.09.2023
СБУ викрила російського інформатора, який передавав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

СБУ викрила російського інформатора, який передавав напрямки польотів бойової авіації ЗСУ

12:23 06.09.2023
СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

СБУ викрила корупційні схеми в податковій службі та на трьох обласних митницях України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

За матеріалами СБУ Ігор Коломойський отримав нову підозру

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

ОСТАННЄ

Українська ППО знищила 17 російських дронів-камікадзе - ПС ЗСУ

У Запорізькій області росіяни обстріляли 31 населений пункт, одну людину поранено

Окупанти обстріляли чотири райони на Харківщині, постраждалих за добу не зафіксовано

Сили оборони за добу ліквідували 470 окупантів, 4 засоби ППО і 28 артсистем противника

У Херсонській області у результаті обстрілів загинула одна дитина, шестеро осіб дістали поранення, серед них дитина

Окупанти вночі двічі обстріляли Нікопольський район

Сили оборони взяли під контроль Андріївку Донецької області

ЗС України наступають на двох напрямках, російські війська в Криму мають проблеми з ППО

Російські війська за добу завдали два ракетних і 59 авіаційних ударів

Сили оборони наступають на мелітопольському та утримують ініціативу на шахтарському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА