Події

02:57 15.09.2023

Кількість жертв унаслідок обвалу двох дамб у Лівії перевищує 11 тис. осіб

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Кількість жертв унаслідок обвалу двох дамб у Лівії перевищує 11 тис. осіб

 У Лівії кількість жертв через повінь, спричинену обвалом двох дамб, перевищує 11 тис. осіб, але кількість постраждалих може збільшитися, повідомляє independent.
За даними лівійської організації "Червоного півмісяця", підтверджено загибель 11 300 осіб унаслідок катастрофи, спричиненої обваленням двох дамб під час шторму "Даніель". Ще близько 10 тис. осіб вважаються зниклими безвісти.
Зазначається, що тисячі загиблих були поховані в братських могилах. Влада портового міста Дерна, яке найбільше постраждало, вважає, що кількість жертв може сягнути 20 тис. осіб.
На тлі тисяч загиблих у країні наростає невдоволення діями влади, один із представників ООН закликав до термінового розслідування причин, чому не запобігли масовій загибелі людей.
Рятувальні роботи та операції з вилучення тіл загиблих ускладнені через хаотичний конфлікт у країні, розділеній між ворогуючими східними і західними адміністраціями.
Глава Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) заявив, що величезних жертв можна було б уникнути, якби в Лівії, яка вже понад десятиліття є державою, що не відбулася, діяло метеорологічне агентство.
Зазначається, "Якби там була нормально працююча метеорологічна служба, то вона могла б випускати попередження. Органи управління надзвичайними ситуаціями змогли б провести евакуацію".

Теги: #лівія #жертви #повінь

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