Події

23:45 14.09.2023

Під головуванням Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад, присвячене Харківщині

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Під головуванням Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад, присвячене Харківщині

За дорученням президента України відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.
Зазначається, що такий захід вдруге провели в новому форматі безпосереднього спілкування з представниками територіальних громад регіонів - цього разу Харківської області.
Єрмак наголосив, що новий формат засідання президії Конгресу, на якому, зокрема, були присутні наживо та онлайн понад 200 учасників, серед них 115 представників Харківської області, допомагає глибше зрозуміти проблематику кожного окремого регіону.
Він також запропонував під час діалогу з представниками Харківщини зосередитися на проблематиці розмінування, відновлення та безпеки об'єктів критичної та соціальної інфраструктури, підготовки до опалювального сезону, відновлення житлового фонду, умов роботи місцевого бізнесу.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зі свого боку наголосив, що Харківщина, зокрема Куп'янський район, залишається територією, де росіяни й надалі завдають шкоди населенню та цивільній інфраструктурі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що пріоритетом для влади залишається швидке відновлення.Він поінформував, що, зокрема, виділено 3,6 млрд грн на відновлення населених пунктів та інфраструктури житлового і громадського призначення на Харківщині. У пріоритеті - капітальний ремонт шкіл, житлових багатоповерхівок, лікарень. Також у фокусі уваги - підготовка енергосистеми до опалювального сезону, відновлення втрачених потужностей і захист об'єктів енергетики та критичної інфраструктури. На Харківщині відновлюють п'ять мостових споруд, очікується проєктно-кошторисна документація ще на вісім таких об'єктів. Забезпечується підтримка бізнесу, зокрема шляхом надання пільгових кредитів, мікрогрантів для розвитку власної справи. Із резервного фонду Харківська ОВА отримала 1,3 млрд грн на зведення фортифікацій.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що в регіоні проживають 513 тис. внутрішньо переміщених осіб, яким виплачено 7 млрд грн соціальної підтримки. На виконання завдання президента України на деокупованих територіях Харківської області відновлено 90% електропостачання та 78% газопостачання. Крім того, реалізуються проєкти з відновлення зруйнованих споруд на суму 1,1 млрд грн.

Керівник Офісу Президента закликав усіх відповідальних за напрямами особисто контролювати порушені питання і бути готовими проінформувати про результати на найближчому засіданні президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Теги: #україна #харківська_область #єрмак

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