Події

23:12 14.09.2023

Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

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Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні


 Мер Києва Віталій Кличко відвідав у Берліні захід Bild 100, на якому збираються найвпливовіші люди ФРН.
"Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, щоб Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus", - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Кличко додав, що це потрібно, щоб захистити свободу не тільки України, а й безпеку всього цивілізованого світу.
 

Теги: #кличко #україна #допомога #німеччина

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