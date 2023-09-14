Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні



Мер Києва Віталій Кличко відвідав у Берліні захід Bild 100, на якому збираються найвпливовіші люди ФРН.

"Під час виступів ми говорили про ту допомогу, яка життєво важлива сьогодні для боротьби і перемоги України. І, скориставшись нагодою, я звернувся до канцлера Німеччини Олафа Шольца, який теж був присутній, щоб Україні якнайшвидше надали далекобійні ракети Taurus", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Кличко додав, що це потрібно, щоб захистити свободу не тільки України, а й безпеку всього цивілізованого світу.

