Зеленський обговорив з Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони"



Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Рустемом Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони".

"Провів нараду з міністром оборони України. Обговорили деякі ключові речі, ті рішення, які все наше суспільство загалом і українські воїни, зокрема, очікують від міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані", - сказав він у відеозверненні в четвер.

Він також відзначив спільну роботу Рустема Умерова з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем щодо інституту військового омбудсмена.

"Це дійсно потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - сказав Зеленський.