Події

22:37 14.09.2023

Зеленський обговорив з Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони"

1 хв читати
Зеленський обговорив з Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони"


Президент України Володимир Зеленський обговорив із міністром оборони Рустемом Умеровим "рішення, які очікують від Міністерства оборони".
"Провів нараду з міністром оборони України. Обговорили деякі ключові речі, ті рішення, які все наше суспільство загалом і українські воїни, зокрема, очікують від міністерства оборони. Міністр їх представить, коли всі деталі будуть опрацьовані", - сказав він у відеозверненні в четвер.
Він також відзначив спільну роботу Рустема Умерова з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем щодо інституту військового омбудсмена.
"Це дійсно потрібно, щоб була потужна система правозахисту воїнів у самому секторі оборони", - сказав Зеленський.

Теги: #умеров #україна #рішення #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:45 14.09.2023
Під головуванням Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад, присвячене Харківщині

Під головуванням Єрмака відбулося засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад, присвячене Харківщині

23:12 14.09.2023
Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

Мер Києва Кличко під час церемонії Bild 100 закликав владу Німеччини посилити допомогу Україні

22:59 14.09.2023
Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

Порошенко оприлюднив список загиблих із 24 лютого 2022 року членів команди "Євросолідарності"

22:40 14.09.2023
Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

22:33 14.09.2023
Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

19:13 14.09.2023
Байден оголосив про призначення спецпредставника США з економічного відновлення України

Байден оголосив про призначення спецпредставника США з економічного відновлення України

13:49 14.09.2023
Рішення продовжувати чи ні заборону на експорт українських зернових до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини немає досі - представниця ЄК

Рішення продовжувати чи ні заборону на експорт українських зернових до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини немає досі - представниця ЄК

12:17 14.09.2023
Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня - Шмигаль

Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня - Шмигаль

08:07 14.09.2023
ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

ППО ліквідувала 17 із 22 "шахедів", запущених окупантами по Україні

04:38 14.09.2023
Adobe впроваджує функції штучного інтелекту та планує підвищення цін на продукти

Adobe впроваджує функції штучного інтелекту та планує підвищення цін на продукти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував СБУ і ВМС за знищення в Криму системи російського комплексу ППО С-400

Зеленський про відкриття Офісу МКС у Києві: наближає відповідальність за російські злочини війни

ЗС України продовжують наступ на південь від Бахмута і на мелітопольському напрямку

Українські сили завдали удару по двох патрульних кораблях російського флоту в південно-західній частині Чорного моря

ЗСУ просунулися під Кліщіївкою та Андріївкою Донецької області

ОСТАННЄ

Міноборони Румунії ввело додаткові обмеження на польоти в районах, що межують із Одеською областю

Міністр оборони України повідомив про продуктивні переговори з генсеком НАТО

КС визнав неконституційним припис закону про винагороду прокурорів

Єрмак під час зустрічі з представниками громадсько-політичних спільнот низки країн Латинської Америки: Україна зацікавлена у розвитку плідних дружніх відносин

ЗС України продовжують наступ на південь від Бахмута і на мелітопольському напрямку

У Запорізькій області українські військові знищили ворожий БПЛА

Українські сили завдали удару по двох патрульних кораблях російського флоту в південно-західній частині Чорного моря

Глави МЗС України та Бразилії скоординували позиції напередодні тижня високого рівня Генасамблеї ООН

Зеленський напередодні Рош га-Шана зустрівся з представниками української єврейської діаспори

Українська авіація завдала 10 ударів по місцях скупчення окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА