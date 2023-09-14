Спільні групи МКС та української прокуратури сконцентровані на пріоритетних справах, працюють щодня - генпрокурор

Спільні робочі групи (task forces) української прокуратури та Міжнародного кримінального суду (МКС) працюють на практично щоденній основі, розслідуючи пріоритетні справи щодо злочинів, скоєних РФ в Україні, МКС не має "списку" для розслідувань.

"Пів року тому ми домовилися з прокурором Ханом, що в нашій роботі буде створено спільні робочі групи (task force) - розслідуємо ми і можуть розслідувати, зокрема, прокурори та слідчі МКС. Зараз цей формат працює. Тому ми, безумовно, сконцентровані на тих справах, які є пріоритетними. І ці пріоритети спільно узгоджуються", - сказав Костін.

Він наголосив на комліментарності роботи МКС: "МКС розглядає справи в тих випадках, коли Україна або не може це зробити з юридичної точки зору, як у кейсі, пов'язаному з Путіним, або ж ми не маємо достатньо ресурсів для того, щоб розслідувати".

"Якщо ми бачимо, що заради світової справедливості варто передати деякі кейси (...) МКС, я готовий це робити, навіть якщо ми можемо юридично переслідувати самостійно. В деяких кейсах важливіше для українців і для всіх людей, які підтримують нас, побачити певні кейси з МКС, у Гаазі", - пояснив він.

"Ідеться про справді пріоритетні справи. Я не можу говорити детальніше, але наші робочі групи працюють практично на щоденній основі", - наголосив український генпрокурор.

"Ми розглядаємо свідчення, які можуть мати стосунок до геноциду, злочинів проти людства і воєнних злочинів", - сказав, зі свого боку, прокурор МКС Карім Хан.

За його словами, МКС також має безліч свідчень злочинів обстрілів цивільних будівель, злочинів проти мирних людей, сексуального насильства, злочинів стосовно дітей. "Усі види злочинів, які можна уявити", - додав Хан.

Водночас він не уточнив, на чому конкретно зараз сфокусована робота прокурора МКС для подальшої передачі на розгляд суду.

"Ми справді намагаємося використовувати наші ресурси, наше партнерство, виконувати нашу роботу спільно з генеральним прокурором, поважаючи компліментарність... щоб переконатися, що справедливості більше, ніж безкарності", - сказав Хан.