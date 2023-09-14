Україна очікує рішення Єврокомісії не продовжувати заборону на експорт української агропродукції - Жовква

Україна очікує обґрунтованого рішення Єврокомісії не поновлювати обмеження на українську агропродукцію після 15 вересня, повідомив заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

"Можливі односторонні обмеження з боку Польщі стануть порушенням Угоди про асоціацію, порушенням умов вільного ринку та базових принципів вільної торгівлі СОТ. Ми очікуємо виважене та обґрунтоване рішення Єврокомісії не поновлювати обмеження на українську агропродукцію після 15 вересня. І вкотре закликаємо Польщу підтримати цей розумний крок", - написав він у фейсбуці.

Водночас Жовква зазначив, що "навіть в умовах війни економічна взаємовигідна співпраця наших двох держав продовжується". "Понад 3 млн українців наразі проживають у Польщі. І як влучно зазначив президент Дуда: вони – не біженці, вони – гості Польщі. Гості, що легально працюють та роблять колосальний внесок в економіку Польщі – від 0,5 до 2% приросту ВВП відбулося завдяки невтомній праці українців на польському ринку", - написав він.

Заступник глави Офісу президента також схвалив рішення парламенту Болгарії припинити підтримку ініціативи щодо продовження після 15 вересня ц. р. постанови Єврокомісії про заборону на імпорт до ЄС зернових з України.

"Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику", - зазначив він.