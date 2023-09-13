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18:47 13.09.2023

Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

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Ситуація в Мар'їнці та Авдіївці загострилася, на бахмутському напрямку стабільно є успіхи - заступниця міністра оборони

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про загострення ситуації в Мар'їнці та Авдіївці Донецької області, де росіяни збільшили кількість обстрілів і штурмів.

"Якщо говорити про схід, у нас загострилася ситуація в Мар'їнці та Авдіївці. Росіяни збільшили там кількість обстрілів. Більше того, вони почали там штурми", - сказала Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Вона нагадала, що росіяни вже понад рік безуспішно намагаються взяти під контроль Авдіївку і Мар'їнку. За словами заступниці міністра, окупанти "фактично стерли з лиця землі ці два населені пункти".

"Наразі ми бачимо, що вони ще й штурмувати почали, тобто не полишають планів (захопити міста - ІФ-У)", - додала Маляр.

Своєю чергою на куп'янському та лиманському напрямках фіксується деяке зниження активності противника. Зокрема, кількість боїв там значно зменшилася, як зазначила заступниця міністра. Водночас вона наголосила, що росіяни збираються з новими силами і готуються, але від планів вийти на Куп'янськ і Донецьку, Луганську області не відмовилися.

"На бахмутському напрямку в нас стабільно є успіхи. Ми дуже поступово, але впевнено просуваємося там уперед. Основні бої всі знають - Курдюмівка, Кліщіївка, Андріївка", - заявили в Міноборони.

Говорячи про ситуацію на півдні, Маляр повідомила, що там є просування українських Збройних сил.

"І за цими напрямками, де є успіхи, ми зміцнюємося на рубежах. Але якщо говорити про звільнені населені пункти, то росіяни так просто не хочуть здаватися. У районі Роботиного, наприклад, тривають дуже серйозні бої", - сказала вона.

Теги: #зсу #бої

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