Події

16:38 13.09.2023

Під час російської атаки на Одещину області збито понад три десятки ударних дронів - командувач ПС ЗСУ

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Під час російської атаки на Одещину області збито понад три десятки ударних дронів - командувач ПС ЗСУ

Під час нічної атаки в Одеській області збито понад три десятки ударних дронів, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Під час нічної атаки на Одещині збито більше трьох десятків ударних дронів! За цією цифрою – титанічна праця українських захисників. Особливо хочу відзначити бойову роботу мобільних вогневих груп! З кожним днем їхня влучність зростає, з кожним бойовим донесенням маємо більший відсоток збиття ударних БпЛА засобами мобільних вогневих груп усіх Сил оборони!", - написав він у телеграм-каналі.

Командувач наголосив на раціональному використанні протиповітряного озброєння та боєкомплектів відповідно до типу повітряних цілей.

"Простими словами, Повітряні сили не витрачають дефіцитні зенітні керовані ракети на "шахеди", а бережуть їх для російських літаків, вертольотів і крилатих ракет. Дякую за роботу! Разом - до перемоги!", - сказав Олещук.

Уранці в середу Повітряні сили ЗСУ повідомили, що було зафіксовано пуски 44 "шахедів" по Одеській і Сумській областях. Українські захисники знищили 33 ударні дрони.

Теги: #одеська_область

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