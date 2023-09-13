Нацгвардійці знищили на херсонському напрямку російський танк Т-90 "Прорив"

Новітній російський танк Т-90 "Прорив" знищили нацгвардійці на херсонському напрямку, повідомили в Силах оборони півдня України.

"Бійці 11 бригади ім. М. Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України завдали точного вогневого ураження ворожому танку, після чого боєкомплект танку здетонував і йому просто відірвало башту. Не врятували навіть мішки з землею, якими окупанти обкладають новітню техніку для додаткового захисту", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

У Силах оборони наголосили, що воїни продовжують боротьбу, щоб захистити Україну.