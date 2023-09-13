Від початку повномасштабного вторгнення РФ до лав ЗСУ вступили майже 100 тис. киян - Кличко

Із початку повномасштабного вторгнення РФ до лав Збройних сил України вступили майже 100 тис. жителів столиці, серед них приблизно третина співробітників комунальних підприємств, повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо "Армія FM".

"Майже сто тисяч киян пішли боронити Україну від агресора. Зокрема до лав Збройних сил стали і приблизно третина комунальників Києва. Звісно, це велика кількість працівників. І ми сьогодні відчуваємо дефіцит професіоналів на підприємствах міста. Втім, нам вдається тримати ситуацію в столиці, забезпечувати належне функціонування міста", - наводить слова мера пресслужба.

Водночас Кличко зазначив, що на сьогодні Київ населяє приблизно стільки ж людей, скільки і до повномасштабного вторгнення.

"До Києва їдуть переселенці зі Сходу та Півдня України. Бо столиця зараз – одне з найбільш захищених міст. Також у нас працюють всі необхідні людям сервіси: комунальні послуги, медичне обслуговування, соціальне, працюють школи та садочки. І ми робимо все, аби місто жило і працювало, робило свій внесок у Перемогу", - наголосив Кличко.