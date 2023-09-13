За минулу добу окупанти завдали 20 ударів по районах Харківської області, є руйнування

За минулу добу російські окупаційні війська завдали понад 20 артилерійських і мінометних ударів по цивільній інфраструктурі та населенню прикордонних районів Харківської області, постраждалих серед мирного населення немає, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, за його словами, "о 13:00 у смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілу частково пошкоджено фасадну двоповерхову частину пожежно-рятувального посту, вибито вікна в будівлі частини, пошкоджено один службовий автомобіль і чотири приватних. О 13:45 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горіли суха трава та хвойна підстилка. О 15:00 у с. Вільхуватка Куп'янського району внаслідок обстрілу горів комбайн John Deere. Близько 15:50 стався обстріл с.Вовчанські Хутори Чугуївського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено один приватний будинок".