Шестеро постраждалих внаслідок нічної атаки БПЛА на південь Одеської області – ОВА

В результаті атаки дронами-камікадзе, здійсненої противником у ніч на середу по Ізмаїльському району Одеської області, відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб, а також про потрапляння в об'єкти припортової та іншої інфраструктури, повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у Telegram.

"На жаль, є влучення. Зафіксовано пошкодження припортової та іншої цивільної інфраструктури. Триває ліквідація наслідків. Рятувальники приборкують пожежу. Відомо про шістьох постраждалих цивільних осіб. Трьох людей у тяжкому та трьох у середньому тяжкості (стані – ІФ-У) доставлено до лікарні, їм надається вся необхідна допомога", - повідомив він.