Окупанти завдали 3 ракетних і 25 авіаударів по Україні за добу - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали 3 ракетних і 25 авіаційних ударів по території України за минулу добу, здійснили 36 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із реактивних систем залпового вогню, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"Противник і далі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об'єктів, унаслідок чого, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та інша інфраструктура", - ідеться в повідомленні.

Ворог завдав авіаційних ударів у районах Попівки, Степок, Миропілля, Грабовського Сумської області, Кислівки Харківської області, Надії та Діброви Луганської області, Спірного, Кліщіївки, Північного Донецької області, Роботиного Запорізької області, Одрадокам'янки Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку окупантів зазнали понад 90 українських населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.