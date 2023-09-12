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14:21 12.09.2023

Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

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Верещук: Потрібен дієвий механізм пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб

Віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє про необхідність дієвого механізму пошуку та повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб.

Згідно з повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, Верещук провела зустріч із представниками громадських організацій коаліції "Україна. П'ята ранку", на якій обговорювали питання, що стосуються повернення депортованих і взятих у заручники цивільних осіб.

"У міжнародному праві немає такого поняття як цивільний заручник. Це блокує процеси їх повернення. До того ж країна-агресорка приховує будь-яку інформацію про них, аби уникнути відповідальності за цей злочин", - ідеться в повідомленні.

З огляду на це було наголошено на необхідності напрацювання механізму роботи органів державної влади щодо пошуку та встановлення місця тримання осіб, яких можна вважати цивільними заручниками. "Для цього треба визначити суб’єкт, який формуватиме і реалізуватиме державну політику у сфері захисту та повернення цивільних осіб, які були позбавлені свободи державою-агресором", - наголосили в міністерстві.

 

Теги: #верещук #мінреінтеграції

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